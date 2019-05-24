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24.05.2019, 16:27

В Антикоррупционном суде избрали главу апелляционной палаты

В Антикоррупционном суде избрали главу апелляционной палаты - Фото
Фото: pixabay.com

Собрание судей избрало Даниилу Черненьку. Ранее она работала заместителем главы Монастырищинского райсуда Черкасской области

Собрание судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, сегодня, 24 мая, избрало председателем палаты судью Даниилу Чорненьку.

На должность главы палаты помимо Чорненькой претендовал судья Олег Павлишин.

В итоге за Чорненьку свои голоса отдали семеро судей, а за Павлишина – трое. Один судья проголосовал против всех.

До избрания в ВАКС Чорненька работала заместителем главы Монастырищинского райсуда Черкасской области.

7 мая главой Высшего антикоррупционного суда стала Елена Танасевич: ее избрали на сборах судей путем тайного голосования. Они справились с третьей попытки, так как при первом и втором голосовании никто из кандидатов не набрал минимально необходимого количества голосов.

17 мая стало известно, что правозащитник Богдан Крикливенко возглавит аппарат Высшего антикоррупционного суда.

Читайте также: Антикоррупционная осень. Все о Высшем антикоррупционном суде

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Теги: коррупция, антикоррупционный суд, суд, даниила чорненька
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