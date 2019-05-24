В Антикоррупционном суде избрали главу апелляционной палаты

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Собрание судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, сегодня, 24 мая, избрало председателем палаты судью Даниилу Чорненьку.

На должность главы палаты помимо Чорненькой претендовал судья Олег Павлишин.

В итоге за Чорненьку свои голоса отдали семеро судей, а за Павлишина – трое. Один судья проголосовал против всех.

До избрания в ВАКС Чорненька работала заместителем главы Монастырищинского райсуда Черкасской области.

7 мая главой Высшего антикоррупционного суда стала Елена Танасевич: ее избрали на сборах судей путем тайного голосования. Они справились с третьей попытки, так как при первом и втором голосовании никто из кандидатов не набрал минимально необходимого количества голосов.

17 мая стало известно, что правозащитник Богдан Крикливенко возглавит аппарат Высшего антикоррупционного суда.

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