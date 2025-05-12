В Армия+ запустили опрос о статусе Участника боевых действий

Минобороны хочет узнать, как и сколько времени военные получали этот статус, а также о предоставляемых им льготах

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В приложении для военных Армия+ стартовал новый опрос о статусе Участника боевых действий (УБД), сообщили в Министерстве обороны.

"МО хочет узнать, как и сколько времени военные получали этот статус, а также о льготах, предоставляемых УБД и какими из них чаще всего пользуются", – говорится в публикации.

Опрос из 13 пунктов можно пройти до 25 мая. Как заявляют в Минобороны, ответы защитников помогут понять, какие проблемы есть у нынешнего процесса и повлияют на его улучшение.

В целом, с начала работы приложения в Армия+ провели 13 опросов. По данным МО, в среднем около 20 000 военных откликаются на вопросы. Среди последних изменений, которые произошли по итогам таких опросов: изменение стратегии обеспечения сухпайками и избрание нового главы Национальной академии сухопутных войск.

Фото: Минобороны