В Армія+ запустили опитування щодо статусу Учасника бойових дій
У застосунку для військових Армія+ стартувало нове опитування щодо статусу Учасника бойових дій (УБД), повідомили у Міністерстві оборони.
"МО хоче дізнатися, як і скільки часу військові отримували цей статус, а також про пільги, які надають УБД і якими з них найчастіше користуються", – йдеться у публікації.
Опитування з 13 питань можна пройти до 25 травня. Як заявляють у Міноборони, відповіді захисників допоможуть зрозуміти, які проблеми є у чинного процесу та вплинуть на його покращення.
В цілому, з початку роботи застосунку в Армія+ провели 13 опитувань. За даними МО, у середньому близько 20 000 військових відгукуються на запитання. Серед останніх змін, що відбулись за підсумками таких опитувань: зміна стратегії забезпечення сухпайками та обрання нового очільника Національної академії сухопутних військ.
У жовтні 2024 року в "Армія+" стартувало опитування про переведення на інші місця служби.
- Наступного місяця Кабмін схвалив постанову, яка запровадила механізм переведень для військовослужбовців між військовими частинами ЗСУ.