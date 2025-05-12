В Армія+ запустили опитування щодо статусу Учасника бойових дій

Міноборони хоче дізнатися, як і скільки часу військові отримували цей статус, а також про пільги, які їм надають

Ілюстративне фото: Depositphotos

У застосунку для військових Армія+ стартувало нове опитування щодо статусу Учасника бойових дій (УБД), повідомили у Міністерстві оборони.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"МО хоче дізнатися, як і скільки часу військові отримували цей статус, а також про пільги, які надають УБД і якими з них найчастіше користуються", – йдеться у публікації.

Опитування з 13 питань можна пройти до 25 травня. Як заявляють у Міноборони, відповіді захисників допоможуть зрозуміти, які проблеми є у чинного процесу та вплинуть на його покращення.

В цілому, з початку роботи застосунку в Армія+ провели 13 опитувань. За даними МО, у середньому близько 20 000 військових відгукуються на запитання. Серед останніх змін, що відбулись за підсумками таких опитувань: зміна стратегії забезпечення сухпайками та обрання нового очільника Національної академії сухопутних військ.

Фото: Міноборони