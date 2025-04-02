Армія+ встановила рекорд: 60 000 військових пройшли опитування про ставлення до служби

За 11 днів з початку опитування про ставлення до військової служби в застосунку Армія+ його пройшли 60 000 користувачів, що стало рекордом для цього сервісу. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

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Головною метою опитування було виявити проблеми військовослужбовців та пріоритетні питання, які потребують вирішення. До кінця опитування лишається тиждень.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, опитування в Армія+ вже трансформують військо.

"Наприклад, ми покращили сухпайки та обрали очільника Національної академії сухопутних військ. 60 000 користувачів пройшли опитування про ставлення до служби. А це значить, що ми маємо 60 000 думок, які враховуватимуть під час розробки важливих реформ. У вас є ще час до 10 квітня стати голосом, що може бути вирішальним у змінах", – зазначила вона.

У жовтні 2024 року в "Армія+" стартувало опитування про переведення на інші місця служби. Воно завершилось 10 листопада.

Наступного місяця Кабмін схвалив постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для військовослужбовців між військовими частинами ЗСУ.

19 січня 2025-го у застосунку завершилось опитування щодо нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного, найбільше голосів набрав полковник Роман Качур.