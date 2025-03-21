У застосунку "Армія+" запустили опитування про ставлення до військової служби
У мобільному застосунку "Армія+" запустили опитування про ставлення до військової служби, щоб виявити головні проблеми військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
Зазначається, що опитування має 16 питань і триватиме три тижні, усі відповіді є анонімними.
"Сьогодні запустили важливе опитування, у якому закликаємо брати участь, оскільки воно прямо впливатиме на реформи. Це чудова можливість підсвітити проблему і почати системно її виправляти", – заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
З початку роботи застосунку "Армія+" було проведено 11 опитувань, що зібрали понад 200 000 відповідей. У середньому на кожне питання відповідають близько 20 000 користувачів. Найбільшу популярність отримало опитування щодо розвитку програми підтримки військових "Плюси", яке пройшли майже 45 000 військових, додали у відомстві.
- У жовтні 2024 року в "Армія+" стартувало опитування про переведення на інші місця служби. Воно завершилось 10 листопада.
- Наступного місяця Кабмін схвалив постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для військовослужбовців між військовими частинами ЗСУ.
- 19 січня 2025-го у застосунку завершилось опитування щодо нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного, найбільше голосів набрав полковник Роман Качур.