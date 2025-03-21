В приложении "Армия+" запустили опрос об отношении к военной службе

Опрос имеет 16 вопросов и продлится три недели, все ответы анонимны

Украинские военные (Фото: ДШВ ВСУ)

В мобильном приложении "Армия+" запустили опрос об отношении к военной службе, чтобы выявить главные проблемы военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что опрос имеет 16 вопросов и продлится три недели, все ответы анонимны.

"Сегодня запустили важный опрос, в котором призываем участвовать, поскольку он будет прямо влиять на реформы. Это отличная возможность подсветить проблему и начать системно ее исправлять", – заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

С начала работы приложения "Армия+" было проведено 11 опросов, которые собрали более 200 000 ответов. В среднем на каждый вопрос отвечают около 20 000 пользователей. Наибольшую популярность получил опрос по развитию программы поддержки военных "Плюсы", прошедшие почти 45 000 военных, добавили в ведомстве.

В октябре 2024 года в "Армия+" стартовал опрос о переводе на другие места службы. Оно завершилось 10 ноября.

В следующем месяце Кабмин одобрил постановление, вводящее реальный и прозрачный механизм переводов для военнослужащих между воинскими частями ВСУ.

19 января 2025-го в приложении завершился опрос нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного, больше всего голосов набрал полковник Роман Качур.