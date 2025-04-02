Армия+ установила рекорд: 60 000 военных прошли опрос об отношении к службе

За 11 дней с начала опроса об отношении к военной службе в приложении Армия+ его прошли 60 000 пользователей, что стало рекордом для этого сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Главной целью опроса было выявить проблемы военнослужащих и приоритетные вопросы, требующие решения. До конца опроса остается неделя.

По словам заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко, опросы в Армия+ уже трансформируют армию.

"Например, мы улучшили сухпайки и выбрали главу Национальной академии сухопутных войск. 60 000 пользователей прошли опрос об отношении к службе. А это значит, что мы имеем 60 000 мнений, которые будут учитывать при разработке важных реформ. У вас есть еще время до 10 апреля стать голосом, который может стать решающим в изменениях", – отметила она.

В октябре 2024 года в "Армия+" стартовал опрос о переводе на другие места службы. Он завершился 10 ноября.

В следующем месяце Кабмин одобрил постановление, вводящее реальный и прозрачный механизм переводов для военнослужащих между воинскими частями ВСУ.

19 января 2025-го в приложении завершился опрос о новом руководителе Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного, больше всего голосов набрал полковник Роман Качур.