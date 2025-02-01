В авиакатастрофе в Филадельфии погибли семь человек, среди них ребенок

Кадры с места авиакрушения (Фот: ЕРА)

В результате авиакатастрофы медицинского самолета в Филадельфии погибли минимум семь человек. Об этом сообщили Клаудия Шейнбаум президент Мексики и мэр Филадельфии Шерелл Паркер, передает Reuters.

Сообщается, что среди погибших шестеро мексиканцев, которые находились в самолете, и один человек был на земле. Паркер на пресс-конференции отметила, что погибший на земле находился в автомобиле на месте падения самолета.

"На данный момент мы подсчитали, что число пострадавших составляет 19 человек", – сказала она.

Президент Мексики сообщила, что обратилась к сотрудникам консульства с просьбой оказать поддержку семьям погибших мексиканцев.

Воздушная санитарная служба Jet Rescue, базирующаяся в Мексике, сообщила, что ее самолет потерпел крушение, на борту находились четыре члена экипажа, один ребенок и его мать. Девочку направляли домой в Тихуану (город в Мексике).

29 января на Аляске разбился американский истребитель F-35.

30 января сообщалось, что в Вашингтоне столкнулись и упали в реку рейсовый авиалайнер и военный вертолет. Трамп подтвердил, что никто не выжил из 64 человек в самолете и трех из вертолета.