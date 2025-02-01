В авіакатастрофі у Філадельфії загинули семеро людей, серед них дитина

Кадри з місця авіааварії (Фот: ЕРА)

Унаслідок авіакатастрофи медичного літака у Філадельфії загинули щонайменше семеро людей. Про це повідомили Клаудія Шейнбаум президентка Мексики та мер Філадельфії Шерелл Паркер, передає Reuters.

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Повідомляється, що серед загиблих шестеро мексиканців, які перебували в літаку, і одна людина, яка була на землі. Паркер на пресконференції зазначила, що загиблий на землі був у автомобілі на місці падіння літака.

"Наразі ми підрахували, що кількість постраждалих становить 19 осіб", – сказала вона.

Президентка Мексики повідомила, що звернулася до співробітників консульства з проханням надати підтримку сім'ям загиблих мексиканців.

Повітряна санітарна служба Jet Rescue, що базується в Мексиці, повідомила, що її літак зазнав аварії, на борту знаходилися чотири члени екіпажу, одна дитина та її мати. Дівчинку направляли додому до Тіхуани (місто в Мексиці).