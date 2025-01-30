Трамп підтвердив, що в авіакатастрофі біля Вашингтона ніхто не вижив

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що в авіакатастрофі American Airlines біля Вашингтона ніхто не вижив. Під час виступу перед журналістами він заявив, що зараз "година страждань для нації" та "справжня трагедія".

"На жаль, тих, хто вижив, немає. Як одна нація ми сумуємо про кожну дорогоцінну душу, яка була так раптово відібрана у нас", – заявив він.

Трамп висловив співчуття сім'ям загиблих і зазначив, що поки що точно невідомо, що могло призвести до авіакатастрофи, проте вже є "кілька твердих думок та ідей". Він пообіцяв "відновити віру в американські авіаперевезення", але водночас розкритикував Федеральне управління цивільної авіації.

Трамп, зокрема, висловився проти зусиль уряду щодо "забезпечення різноманітності". Він заявив, що на роботу активно набирали "працівників, які страждають на серйозні розумові порушення, психіатричні проблеми та інші психічні та фізичні захворювання".

"Моя адміністрація встановить максимально можливу планку безпеки польотів", – заявив він.