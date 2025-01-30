Трамп підтвердив, що в авіакатастрофі біля Вашингтона ніхто не вижив
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що в авіакатастрофі American Airlines біля Вашингтона ніхто не вижив. Під час виступу перед журналістами він заявив, що зараз "година страждань для нації" та "справжня трагедія".
"На жаль, тих, хто вижив, немає. Як одна нація ми сумуємо про кожну дорогоцінну душу, яка була так раптово відібрана у нас", – заявив він.
Трамп висловив співчуття сім'ям загиблих і зазначив, що поки що точно невідомо, що могло призвести до авіакатастрофи, проте вже є "кілька твердих думок та ідей". Він пообіцяв "відновити віру в американські авіаперевезення", але водночас розкритикував Федеральне управління цивільної авіації.
Трамп, зокрема, висловився проти зусиль уряду щодо "забезпечення різноманітності". Він заявив, що на роботу активно набирали "працівників, які страждають на серйозні розумові порушення, психіатричні проблеми та інші психічні та фізичні захворювання".
"Моя адміністрація встановить максимально можливу планку безпеки польотів", – заявив він.
- 30 січня повідомлялося, що у Вашингтоні зіткнулися та впали в річку рейсовий авіалайнер та військовий вертоліт.
- Пізніше стало відомо, що на борту літака American Airlines перебували фігуристи, зокрема росіяни.
- Президент США Трамп заявив, що авіакатастрофі у Вашингтоні можна було запобігти.
- Ця авіакатастрофа стала найбільшою за останні 24 роки у США. На борту пасажирського літака були 64 особи, а у військовому гелікоптері – троє. Усі вважаються загиблими.