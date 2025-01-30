Трамп подтвердил, что в авиакатастрофе возле Вашингтона никто не выжил

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в авиакатастрофе American Airlines возле Вашингтона никто не выжил. Во время выступления перед журналистами он заявил, что сейчас "час страданий для нации" и "настоящая трагедия".

"К сожалению, выживших нет. Как одна нация мы скорбим о каждой драгоценной душе, которая была так внезапно отнята у нас", – заявил он.

Трамп выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что пока точно неизвестно, что могло привести к авиакатастрофе, однако уже имеются "несколько твердых мнений и идей". Он пообещал "восстановить веру в американские авиаперевозки", но при этом раскритиковал Федеральное управление гражданской авиации.

Трамп, в частности, высказался против усилий правительства по "обеспечению разнообразия". Он заявил, что на работу активно набирали "работников, страдающих серьезными умственными нарушениями, психиатрическими проблемами и другими психическими и физическими заболеваниями".

"Моя администрация установит максимально возможную планку безопасности полетов", – заявил он.