Трамп подтвердил, что в авиакатастрофе возле Вашингтона никто не выжил
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в авиакатастрофе American Airlines возле Вашингтона никто не выжил. Во время выступления перед журналистами он заявил, что сейчас "час страданий для нации" и "настоящая трагедия".
"К сожалению, выживших нет. Как одна нация мы скорбим о каждой драгоценной душе, которая была так внезапно отнята у нас", – заявил он.
Трамп выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что пока точно неизвестно, что могло привести к авиакатастрофе, однако уже имеются "несколько твердых мнений и идей". Он пообещал "восстановить веру в американские авиаперевозки", но при этом раскритиковал Федеральное управление гражданской авиации.
Трамп, в частности, высказался против усилий правительства по "обеспечению разнообразия". Он заявил, что на работу активно набирали "работников, страдающих серьезными умственными нарушениями, психиатрическими проблемами и другими психическими и физическими заболеваниями".
"Моя администрация установит максимально возможную планку безопасности полетов", – заявил он.
- 30 января сообщалось, что в Вашингтоне столкнулись и упали в реку рейсовый авиалайнер и военный вертолет.
- Позже стало известно, что на борту самолета American Airlines находились фигуристы, в том числе россияне.
- Президент США Трамп заявил, что авиакатастрофу в Вашингтоне можно было предотвратить.
- Эта авиакатастрофа стала крупнейшей за последние 24 года в США. На борту пассажирского самолета были 64 человека, а в военном вертолете – трое. Все считаются погибшими.