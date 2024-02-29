В Австрии говорят о "спирали эскалации" в войне. Канцлер: Западу нужны Китай и Индия

Канцлер Австрии Карл Нехаммер (Фото: EPA/CHRISTIAN BRUNA)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что сейчас нужны новые решения, чтобы остановить "неконтролируемую спираль эскалации" в российско-украинской войне. Также он считает, что российский диктатор Владимир Путин сейчас находится в "тупике". Об этом он сказал в эфире телеканала ZiB 2.

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"Для того чтобы предотвратить третью мировую войну, важно быть бдительными, потому что в войнах тоже можно споткнуться", – заявил он.

Нехаммер подчеркнул, что страны БРИКС должны быть вовлечены в процесс поиска новых решений. По его мнению, прежде всего Запад "нуждается в Китае и Индии для поиска мирного решения".

Также он заявил, что Путин в "тупике", поскольку он не достиг ни одной из своих стратегических целей. Нехаммер отметил, что сейчас НАТО гораздо опаснее для России, чем два года назад, ведь страны перевооружились и присоединились новые члены.

"Путину важно подумать о том, как он может выйти из этого конфликта", – добавил он.

13 февраля глава Службы внешней разведки Эстонии Росин заявил, что агрессора может сдержать встречное наращивание вооруженных сил, ведь, по его мнению, Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия.

27 февраля сообщалось, что к 2035 году ЕС планирует осуществлять до половины закупок оборонной системы в пределах блока, изменив тенденцию, когда большинство военной техники закупается в третьих странах.

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