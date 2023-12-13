Питання розширення Євросоюзу. В Австрії не планують заважати вступу України – Politico

За даними видання Politico, мета Австрії полягає в тому, щоб досягнути позитивних рішень щодо вступу до ЄС Боснії та Герцеговини

Відень (Фото: LIGA.net)

Австрія не планує перешкоджати вступу України до Європейського Союзу, проте вона хоче позитивних рішень блоку для Боснії. Про це повідомило видання Politico із посиланням на високопоставленого австрійського чиновника.

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За інформацією видання, раніше міністерка ЄС Австрії Кароліна Едтштадлер наголошувала на тому, що її країна хоче бачити Боснію та Герцеговину членом Євросоюзу, оскільки такий крок є "геополітичною необхідністю".

Наразі, написали журналісти, Австрія побачила можливість провести Боснію через "чорний хід", оскільки питання щодо початку вступних переговорів з Україною стоїть на порядку денному саміту лідерів країн ЄС 14-15 грудня.

"Ми не маємо наміру заважати Україні вступати до ЄС", – зазначив високопоставлений австрійський чиновник та додав, що це було б все одно що "стати перед товарним потягом".

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Однак зараз, за його словами, єдина мета Відня полягає у тому, щоб тихо приєднати Боснію "до задньої частини потяга".

12 грудня 2023 року федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер під час зустрічі з депутатами Національної ради в головному комітеті з питань ЄС заявив, що країна не погодиться на початок переговорів з Україною про вступ до ЄС за нинішніх умов. Зокрема, в уряді вважають, що "не має бути жодного фаворитизму" щодо України.

Напередодні саміту лідерів ЄС президент Європейської Ради Мішель заявив главам держав, що вони повинні приїхати до Брюсселя з "духом компромісу" і "почуттям колективної відповідальності" на тлі суперечок щодо початку переговорів стосовно вступу України до Євросоюзу.

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