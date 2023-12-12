Австрійський уряд проти "фаворитизму" для України щодо вступу до ЄС

В австрійському уряді вважають, що "не має бути жодного фаворитизму" щодо України у порівнянні з Боснією та Герцеговиною, яка зараз також веде переговори про вступ до ЄС

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер (Фото: EPA, CHRISTIAN BRUNA)

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер під час зустрічі з депутатами Національної ради в головному комітеті з питань ЄС заявив, що країна не погодиться на початок переговорів з Україною про вступ до ЄС за нинішніх умов. Зокрема, в уряді вважають, що "не має бути жодного фаворитизму" щодо України. Про це написала пресслужба парламенту Австрії.

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Свою заяву він аргументував тим, що питання вступу України до ЄС не має бути пріоритетнішим за євроінтеграцію Боснії та Герцоговини — вона зараз теж веде переговори про вступ.

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Окрім цього, глава австрійського уряду також заявив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не консультувалася з главами урядів країн-членів перед тим, як порушити питання про перспективу переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Водночас федеральний канцлер Австрії наголосив, що країна підтримує ЄС, коли йдеться про солідарність з Україною, але без порушення нейтралітету республіки. За його словами, йдеться насамперед про фінансову допомогу для підтримки "держави в цілому".

У пресслужбі Національної ради зауважили, що тема початку переговорів про вступ України до Євросоюзу викликала дебати в парламентському комітеті.

За інформацією відомства, Австрійська партія свободи (FPÖ) виступила проти переговорів з Україною щодо вступу в ЄС, а також закликала уряд Австрії накласти вето на збільшення багаторічних фінансових рамок ЄС, включно з фондом для України, і вимагати припинення санкцій проти РФ на рівні ЄС. Втім, ця пропозиція не була підтримана більшістю учасників.

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Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу 2022 року. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати з Україною та Молдовою переговори про вступ до блоку.

11 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше з початку великої війни зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто. Кулеба розповів, що на саміті Європейської ради, який відбудеться 14-15 грудня, західні лідери розглянуть чотири питання, пов'язаних з Україною та її євроінтеграцією.

Президент Зеленський у гостьовій ложі парламенту Аргентини зустрівся і коротко поговорив із прем'єр-міністром Угорщини Орбаном.

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