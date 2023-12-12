Австрійський уряд проти "фаворитизму" для України щодо вступу до ЄС
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер під час зустрічі з депутатами Національної ради в головному комітеті з питань ЄС заявив, що країна не погодиться на початок переговорів з Україною про вступ до ЄС за нинішніх умов. Зокрема, в уряді вважають, що "не має бути жодного фаворитизму" щодо України. Про це написала пресслужба парламенту Австрії.
Свою заяву він аргументував тим, що питання вступу України до ЄС не має бути пріоритетнішим за євроінтеграцію Боснії та Герцоговини — вона зараз теж веде переговори про вступ.
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Окрім цього, глава австрійського уряду також заявив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не консультувалася з главами урядів країн-членів перед тим, як порушити питання про перспективу переговорів з Україною про вступ до ЄС.
Водночас федеральний канцлер Австрії наголосив, що країна підтримує ЄС, коли йдеться про солідарність з Україною, але без порушення нейтралітету республіки. За його словами, йдеться насамперед про фінансову допомогу для підтримки "держави в цілому".
У пресслужбі Національної ради зауважили, що тема початку переговорів про вступ України до Євросоюзу викликала дебати в парламентському комітеті.
За інформацією відомства, Австрійська партія свободи (FPÖ) виступила проти переговорів з Україною щодо вступу в ЄС, а також закликала уряд Австрії накласти вето на збільшення багаторічних фінансових рамок ЄС, включно з фондом для України, і вимагати припинення санкцій проти РФ на рівні ЄС. Втім, ця пропозиція не була підтримана більшістю учасників.
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Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу 2022 року. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.
8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати з Україною та Молдовою переговори про вступ до блоку.
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