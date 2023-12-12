Австрийское правительство против "фаворитизма" для Украины по вступлению в ЕС

В австрийском правительстве считают, что "не должно быть никакого фаворитизма" по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер (Фото: EPA, CHRISTIAN BRUNA)

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер во время встречи с депутатами Национального совета в главном комитете по ЕС заявил, что страна не согласится на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС в нынешних условиях. В частности, в правительстве считают, что "не должно быть никакого фаворитизма" в отношении Украины. Об этом написала пресс-служба парламента Австрии.

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Свое заявление он аргументировал тем, что вопрос вступления Украины в ЕС не должен быть приоритетнее евроинтеграции Боснии и Герцоговины – она сейчас тоже ведет переговоры о вступлении.

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Кроме этого, глава австрийского правительства также заявил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не консультировалась с главами правительств стран-членов перед тем, как поднять вопрос о перспективе переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

В то же время федеральный канцлер Австрии подчеркнул, что страна поддерживает ЕС, когда речь идет о солидарности с Украиной, но без нарушения нейтралитета республики. По его словам, речь идет прежде всего о финансовой помощи для поддержки "государства в целом".

В пресс-службе Национального совета отметили, что тема начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз вызвала дебаты в парламентском комитете.

По информации ведомства, Австрийская партия свободы (FPÖ) выступила против переговоров с Украиной в ЕС, а также призвала правительство Австрии наложить вето на увеличение многолетних финансовых рамок ЕС, включая фонд для Украины, и требовать прекращения санкций против РФ на уровне ЕС. Впрочем, это предложение не было поддержано большинством участников.

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Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в блок.

11 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые с начала великой войны встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто. Кулеба рассказал, что на саммите Европейского совета, который состоится 14-15 декабря, западные лидеры рассмотрят четыре вопроса, связанных с Украиной и ее евроинтеграцией.

Президент Зеленский в гостевой ложе парламента Аргентины встретился и коротко побеседовал с премьер-министром Венгрии Орбаном.

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