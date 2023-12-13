Вопрос расширения Евросоюза. В Австрии не планируют мешать вступлению Украины – Politico

По данным издания Politico, цель Австрии состоит в том, чтобы достичь положительных решений о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины

Вена (Фото: LIGA.net)

Австрия не планирует препятствовать вступлению Украины в Европейский Союз, но хочет позитивных решений блока для Боснии. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного австрийского чиновника.

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По информации издания, ранее министр ЕС Австрии Каролине Эдтштадлер отмечала, что ее страна хочет видеть Боснию и Герцеговину членом Евросоюза, поскольку такой шаг является "геополитической необходимостью".

Сейчас, написали журналисты, Австрия увидела возможность провести Боснию через "черный ход", поскольку вопрос о начале вступительных переговоров с Украиной стоит на повестке дня саммита лидеров стран ЕС 14-15 декабря.

"Мы не намерены мешать Украине вступать в ЕС", – отметил высокопоставленный австрийский чиновник и добавил, что это было бы все равно что "стать перед товарным поездом".

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Однако сейчас, по его словам, единственная цель Вены заключается в том, чтобы тихо присоединить Боснию "к задней части поезда".

12 декабря 2023 года федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер во время встречи с депутатами Национального совета в главном комитете по вопросам ЕС заявил, что страна не согласится на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС при нынешних условиях. В частности, в правительстве считают, что "не должно быть никакого фаворитизма" в отношении Украины.

В преддверии саммита лидеров ЕС президент Европейского Совета Мишель заявил главам государств, что они должны приехать в Брюссель с "духом компромисса" и "чувством коллективной ответственности" на фоне споров о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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