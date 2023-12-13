Вопрос расширения Евросоюза. В Австрии не планируют мешать вступлению Украины – Politico
Австрия не планирует препятствовать вступлению Украины в Европейский Союз, но хочет позитивных решений блока для Боснии. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного австрийского чиновника.
По информации издания, ранее министр ЕС Австрии Каролине Эдтштадлер отмечала, что ее страна хочет видеть Боснию и Герцеговину членом Евросоюза, поскольку такой шаг является "геополитической необходимостью".
Сейчас, написали журналисты, Австрия увидела возможность провести Боснию через "черный ход", поскольку вопрос о начале вступительных переговоров с Украиной стоит на повестке дня саммита лидеров стран ЕС 14-15 декабря.
"Мы не намерены мешать Украине вступать в ЕС", – отметил высокопоставленный австрийский чиновник и добавил, что это было бы все равно что "стать перед товарным поездом".
Читайте также: Euractiv: ЕС может отложить начало переговоров о вступлении Украины на март 2024 года из-за Венгрии
Однако сейчас, по его словам, единственная цель Вены заключается в том, чтобы тихо присоединить Боснию "к задней части поезда".
- 12 декабря 2023 года федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер во время встречи с депутатами Национального совета в главном комитете по вопросам ЕС заявил, что страна не согласится на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС при нынешних условиях. В частности, в правительстве считают, что "не должно быть никакого фаворитизма" в отношении Украины.
- В преддверии саммита лидеров ЕС президент Европейского Совета Мишель заявил главам государств, что они должны приехать в Брюссель с "духом компромисса" и "чувством коллективной ответственности" на фоне споров о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Читайте также: Зеленский: Мы сделали все, чтобы никто не смог блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС