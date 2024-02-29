В Австрії говорять про "спіраль ескалації" у війні. Канцлер: Заходу потрібні Китай та Індія

Канцлер Австрії Карл Негаммер (Фото: EPA/CHRISTIAN BRUNA)

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що наразі потрібні нові рішення для того, щоб зупинити "неконтрольовану спіраль ескалації" у російсько-українській війні. Також він вважає, що російський диктатор Володимир Путін зараз у "глухому куті". Про це він сказав у ефірі телеканалу ZiB 2.

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"Для того щоб запобігти третій світовій війні, важливо бути пильними, тому що у війнах теж можна спіткнутися", – заявив він.

Негаммер наголосив, що країни БРІКС мають бути залучені до процесу пошуку нових рішень. На його думку, передусім Захід "потребує Китаю та Індії для пошуку мирного рішення".

Також він заявив, що Путін у "глухому куті", оскільки він не досягнув жодної зі своїх стратегічних цілей. Негаммер зауважив, що наразі НАТО набагато небезпечніше для Росії, ніж два роки тому, адже країни переозброїлися й доєдналися нові члени.

"Путіну важливо подумати про те, як він може вийти з цього конфлікту", – додав він.

13 лютого голова Служби зовнішньої розвідки Естонії Росін заявив, що агресора може стримати зустрічне нарощування збройних сил, адже, на його думку, Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття.

27 лютого повідомлялося, що до 2035 року ЄС планує здійснювати до половини закупівель оборонної системи в межах блоку, змінивши тенденцію, коли більшість військової техніки закуповується в третіх країнах.

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