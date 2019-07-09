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09.07.2019, 06:55

В Азовское море вошел российский противолодочный корабль

В Азовское море вошел российский противолодочный корабль - Фото
Фото: Черноморский флот (kchf.ru)

Страна-агрессор усилила свое присутствие на Азове

Россия усилила свое присутствие в Азовском море малым противолодочным кораблем "Ейск" (054) Черноморского флота Военно-морских сил. Об этом сообщает Украинский милитариный портал.

7 июля корабль прошел арку моста возле Керчи в направлении Азовского моря.

Корабль "Ейск" приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России и входит в состав 181 дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района.

Псле распада СССР корабль перебазировали в Севастополь. С созданием ВМБ Черноморского флота МПК-217 в составе части он был перебазирован в Новороссийск и под распределение флота не подпадал.

26 апреля сообщалось, что страна-агрессор вывела на учения у берегов оккупированного ею Крыма малые противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов". Они тренировались уничтожать подлодки бомбами.

Вчера, 8 июля, ПА ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию, которая содержит украинскую резолюцию с осуждением аннексии Крыма и милитаризации акваторий оккупированных Севастополя, Крыма, Черного и Азовского морей. Вечером член российской делегации в ПА ОБСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак заявил, что Россия отказывается признать декларацию.

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Теги: Азов, ейск
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