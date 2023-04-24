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В Бахмуте россияне кое-где движутся за счет "сирийской тактики", ВСУ штурмуют в ответ – МО

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 18:23
В Бахмуте россияне кое-где движутся за счет
Бахмут (Фото - 3 отдельная штурмовая бригада)3

В Бахмуте российские оккупанты кое-где продвигаются за счет применения "сирийской тактики", украинские войска штурмуют в ответ. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"Враг местами меняет действия. Из четырех направлений сейчас наступление продолжается на трех – Марьинское, Авдеевское, Бахмутское", – написала Маляр.

Она сообщила, что на Лиманском направлении россияне не смогли прорвать оборону ВСУ, и их активность несколько снизилась.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

По словам замглавы Минобороны, в Бахмуте, используя так называемую "сирийскую тактику" тотального разрушения зданий и сооружений, враг кое-где продвигается за счет уничтоженных объектов. Также россияне постоянно штурмуют предместья Бахмута.

"Вместе с тем, наши защитники совершают активные штурмовые действия и не дают врагу взять город под контроль", – написала Маляр.

  • Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Читайте также: Сырский: Наступление россиян у Кременной захлебнулось. В Бахмуте ВСУ активно контратакуют

Наталія Медведєва
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война бахмут Анна Маляр
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