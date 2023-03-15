В Бахмуте сбили российский Су-25, врагу дали по зубам под Купянском и Лиманом – Сырский

Сегодня, 15 марта, в Бахмуте украинские военные сбили российский Су-25 и продолжают сдерживать атаки врага. Под Купянском и Лиманом Силы обороны бьют оккупантов и уничтожают их военную технику. Об этом написал в Telegram командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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"Сегодня воин 93 ОМБр "Холодный Яр" с позывным "Алан" уничтожил вражеский самолет Су-25 в Бахмуте", – сообщил Сырский.

По его словам, оккупанты продолжают безуспешные попытки окружить Бахмут и продвинуться вперед.

"Там бойцы 93-й бригады вместе с другими защитниками сдерживают безумное давление противника. Благодаря их труду вражеские танки, БМП, РСЗО и склады из БК – взлетают в воздух", – написал генерал-полковник.

Он сообщил, что оккупанты давят на Купянском и Лиманском направлениях.

"Воины 92 ОМБр им. Ивана Сирко достойно дали по зубам врагу, уничтожив системы РЛС, РСЗО и пункты управления агрессора", – рассказал Сырский.

Командующий подчеркнул, что такие решительные действия ВСУ значительно истощают и деморализуют врага и ускоряют победу Украины.

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Бойцы 93 бригады в Бахмуте взорвали танк вагнеровцев Т-72Б3, а десантники 79 бригады сожгли еще один под Донецком.

Вооруженные Силы Украины начали использовать высокоточные "умные" бомбы JDAM, по данным War Zone.

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Наталія Медведєва

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