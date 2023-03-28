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В Бахмуте уменьшилось число боев, возможно, из-за перегруппировки сил россиянами – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 11:31
В Бахмуте уменьшилось число боев, возможно, из-за перегруппировки сил россиянами – ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении уменьшилось количество боев. Возможно, это связано с перегруппировкой российских войск. Об это сказал представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Последние три дня количество боестолкновений несколько уменьшилось. Но я думаю, что тут нужна серьезная верификация, анализ – это может быть определенная перегруппировка войск, движение подразделений. Поэтому, я думаю, ближайшие дни или неделя покажут, что происходит на самом деле", – сказал Череватый.

Он добавил, что основной штурмовой силой в районе Бахмута остается террористическая организация Группа Вагнера. Но из-за огромных ежедневных потерь и неспособности вагнеровцев пополнять свои ряды с прежней скоростью, их усиливают подразделениями регулярной армии России, в первую очередь воздушно-десантных войск. Кроме того, ЧВК Вагнера получает артиллерийскую и авиационную поддержку регулярной армии.

За сутки 27 марта россияне 194 раза обстреливали Бахмутское направление из ствольной артиллерии и РСЗО. В районе Бахмута зафиксировано 70 ударов. Состоялось 19 боевых столкновений, 14 – в районе Бахмута.

Враг потерял на этом участке фронта 86 оккупантов убитыми и 117 ранеными, САУ "Гвоздика" и станцию РЭБ "Стриж".

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Наталія Медведєва
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война бахмут Сергей Череватый
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