Режим Лукашенко дал 18 лет тюрьмы мужу Тихановской

В Беларуси суд приговорил оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Об этом сообщает пропагандистское агентство Белта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Приговор мужу лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской был вынесен Гомельским областным судом сегодня, 14 декабря.

Режим беларуского диктатора Александра Лукашенко обвиняет оппозиционера Тихановского, который хотел баллотироваться в президенты в 2020-м, по статьям об организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, препятствовании работе Центризбиркома, грубом нарушении общественного порядка.

Следствием якобы была доказана "непосредственная взаимосвязь совершенных блогером преступлений с деятельностью экстремистов", которые "манипулировали общественным сознанием" через Telegram-каналы.

Также сегодня суд вынес приговоры критику диктатора, политику Николаю Статкевичу (14 лет колонии особого режима), журналисту Игорю Лосику и блогеру Владимиру Цыгановичу (по 15 лет колонии усиленного режима), членам команды Тихановского Артему Сакову и Дмитрию Попову (по 16 лет колонии усиленного режима).

29 мая 2020 года Тихановский был задержан во время пикета по сбору подписей за выдвижение себя кандидатом в президенты Беларуси – якобы за нанесение телесных повреждений сотрудникам милиции.

После этого жена блогера Светлана выдвинула свою кандидатуру на пост президента страны с обещанием в случае победы провести честные выборы и освободить политзаключенных.

На выборах в августе 2020-го ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, по всей стране начались массовые протесты, многие беларусы были уверены, что выиграла Тихановская. Режим Лукашенко жестоко подавляет протестующих.

Вскоре после выборов власти вынудили Тихановскую выехать в Литву.

В марте 2021-го Следком Беларуси предъявил окончательное обвинение блогеру Сергею Тихановскому.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.