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Режим Лукашенко дал 18 лет тюрьмы мужу Тихановской

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 13:36
Режим Лукашенко дал 18 лет тюрьмы мужу Тихановской - Фото
Сергей Тихановский (Фото - Facebook Тихановского)

В Беларуси суд приговорил оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Об этом сообщает пропагандистское агентство Белта.

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Приговор мужу лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской был вынесен Гомельским областным судом сегодня, 14 декабря.

Режим беларуского диктатора Александра Лукашенко обвиняет оппозиционера Тихановского, который хотел баллотироваться в президенты в 2020-м, по статьям об организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, препятствовании работе Центризбиркома, грубом нарушении общественного порядка.

Следствием якобы была доказана "непосредственная взаимосвязь совершенных блогером преступлений с деятельностью экстремистов", которые "манипулировали общественным сознанием" через Telegram-каналы.

Также сегодня суд вынес приговоры критику диктатора, политику Николаю Статкевичу (14 лет колонии особого режима), журналисту Игорю Лосику и блогеру Владимиру Цыгановичу (по 15 лет колонии усиленного режима), членам команды Тихановского Артему Сакову и Дмитрию Попову (по 16 лет колонии усиленного режима).

  • 29 мая 2020 года Тихановский был задержан во время пикета по сбору подписей за выдвижение себя кандидатом в президенты Беларуси – якобы за нанесение телесных повреждений сотрудникам милиции.
  • После этого жена блогера Светлана выдвинула свою кандидатуру на пост президента страны с обещанием в случае победы провести честные выборы и освободить политзаключенных.
  • На выборах в августе 2020-го ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, по всей стране начались массовые протесты, многие беларусы были уверены, что выиграла Тихановская. Режим Лукашенко жестоко подавляет протестующих.
Оксана Житнюк
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Гомель приговор беларусь оппозиция сергей тихановский
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