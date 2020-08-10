В Беларуси проблемы с интернетом. Лукашенко говорит - "отключают из-за границы"

Александр Лукашенко утверждает, что интернет в Беларуси якобы отключают из-за границы, "чтобы вызвать недовольство у населения"

В Беларуси уже второй день с большими перебоями работает интернет. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что интернет якобы "отключают из-за границы" и заверил, что это не инициатива властей, пишет государственное агентство БЕЛТА.

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"Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", – сказал Лукашенко.

Из-за перебоев интернета в стране не работали и до сих пор не работают сайты крупнейших независимых белорусских медиа: газеты "Наша Ніва" (nn.by), Mediazona (zona.media), Afn.by, www.tut.by и онлайн-платформы для наблюдения за выборами "Зубр": на них невозможно зайти без использования VPN.

Был ограничен доступ к YouTube, Viber, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram и ВКонтакте.

Белорусский госоператор связи Белтелеком заявил, что причиной проблем со связью и интернетом якобы были DDoS-атаки на сайты государственных органов и "значительный рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси".

Восстановить интернет Белтелеком обещает "до конца дня 10 августа".

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Наталия Софиенко

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