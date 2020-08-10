Лукашенко о разгоне протестующих в Беларуси: Страну разорвать не позволим
Президент Беларуси видит причину протестов в провокациях из-за рубежа
Адекватным ответом назвал жестокий разгон протестующих после выборов президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА.
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Лукашенко заявил, что якобы подтверждаются его предположения об иностранном влиянии на протест: "нам пытаются эту заварушку подкинуть". Он рассказал о неких "командах", которые "идут из-за рубежа".
Действия правоохранителей, которые жестоко разгоняли протестующих, Лукашенко оправдал якобы самообороной: "Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Что теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим", - заявил он.
Лукашенко пообещал "разобраться" с каждым, кто якобы "провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки".
Также он намекнул, что если бы протестующие дошли до Дворца Независимости, могли бы быть жертвы: "там уже другой расклад, там Служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось".
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко, но ее лидер Тихановская не знает, что ей делать, если протесты продолжатся.
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