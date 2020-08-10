Лукашенко о разгоне протестующих в Беларуси: Страну разорвать не позволим

Президент Беларуси видит причину протестов в провокациях из-за рубежа

Адекватным ответом назвал жестокий разгон протестующих после выборов президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Лукашенко заявил, что якобы подтверждаются его предположения об иностранном влиянии на протест: "нам пытаются эту заварушку подкинуть". Он рассказал о неких "командах", которые "идут из-за рубежа".

Действия правоохранителей, которые жестоко разгоняли протестующих, Лукашенко оправдал якобы самообороной: "Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Что теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим", - заявил он.

Лукашенко пообещал "разобраться" с каждым, кто якобы "провоцирует и толкает этих пацанят на беспорядки".

Также он намекнул, что если бы протестующие дошли до Дворца Независимости, могли бы быть жертвы: "там уже другой расклад, там Служба безопасности работает, антитеррор. И это бы мало не показалось".

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.