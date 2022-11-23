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В Белом доме осудили удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 23:16
В Белом доме осудили удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины - Фото
Белый Дом (Фото - EPA)

В администрации Джо Байдена осудили ракетные удары России по гражданской инфраструктуре Украины. Об этом сообщает CNN.

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Представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон заявила, что Россия "все чаще прибегает к кошмарным атакам на народ Украины, нанося удары по инфраструктуре энергосистемы и преднамеренно делая это с приближением зимы".

Уотсон считает, что эти атаки "очевидно, не преследуют никаких военных целей", и вместо этого способствуют достижению поставленной Кремлем задачи "увеличить страдания и смерти украинцев".

США также отметили, что действия России показывают, что Кремль готов "увеличить риск инцидента в контексте ядерной безопасности, который может не только нанести дополнительный ущерб Украине, но и повлиять на весь регион".

Сергій Бережний
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