В Белом доме осудили удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины
В администрации Джо Байдена осудили ракетные удары России по гражданской инфраструктуре Украины. Об этом сообщает CNN.
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Представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон заявила, что Россия "все чаще прибегает к кошмарным атакам на народ Украины, нанося удары по инфраструктуре энергосистемы и преднамеренно делая это с приближением зимы".
Уотсон считает, что эти атаки "очевидно, не преследуют никаких военных целей", и вместо этого способствуют достижению поставленной Кремлем задачи "увеличить страдания и смерти украинцев".
США также отметили, что действия России показывают, что Кремль готов "увеличить риск инцидента в контексте ядерной безопасности, который может не только нанести дополнительный ущерб Украине, но и повлиять на весь регион".
- 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву. В ряде регионов – перебои с поставками электроэнергии. В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Есть погибшие, более 20 пострадавших.
- Энергоатом заявил, что в результате российского ракетного удара в Украине отключились все ядерные энергоблоки.
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