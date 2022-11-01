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В Бердянске подорвали машину гауляйтера — он попал в больницу в тяжелом состоянии

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 11:49
В Бердянске подорвали машину гауляйтера — он попал в больницу в тяжелом состоянии - Фото
Коллаборант Павел Ищук (Фото: ресурс оккупантов)

Во временно оккупированном Бердянске неизвестные подорвали автомобиль коллаборациониста и одного из гауляйтеров Павла Ищука — он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщила глава военной администрации Бердянска Виктория Галицина, передает Суспильне.

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По ее словам, в машину Ищука подложили взрывчатку, начиненную металлическими шариками и гвоздями — взрыв произошел 31 октября.

В результате взрыва коллаборант получил ранения и был госпитализирован. Он находится в сознании, но врачи оценивают его состояние как тяжелое. 

До полномасштабного вторжения России Ищук работал главным редактором местной газеты "Город" — в апреле 2022 года оккупанты назначили его одним из гауляйтеров Бердянска. 

Читайте также: Российские пропагандисты сообщили о якобы гибели одного из главарей террористов ЛНР 

Дмитро Гриниченко
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