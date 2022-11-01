В Бердянске подорвали машину гауляйтера — он попал в больницу в тяжелом состоянии
Во временно оккупированном Бердянске неизвестные подорвали автомобиль коллаборациониста и одного из гауляйтеров Павла Ищука — он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщила глава военной администрации Бердянска Виктория Галицина, передает Суспильне.
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По ее словам, в машину Ищука подложили взрывчатку, начиненную металлическими шариками и гвоздями — взрыв произошел 31 октября.
В результате взрыва коллаборант получил ранения и был госпитализирован. Он находится в сознании, но врачи оценивают его состояние как тяжелое.
До полномасштабного вторжения России Ищук работал главным редактором местной газеты "Город" — в апреле 2022 года оккупанты назначили его одним из гауляйтеров Бердянска.
- 24 августа во временно оккупированной Михайловке взорвался в автомобиле местный гауляйтер россиян Иван Сушко.
- 29 августа Следком РФ заявил о смерти коллаборациониста – бывшего нардепа IX созыва Верховной Рады Алексея Ковалева.
- СБУ сообщила о подозрении Андрею Шевчику, который добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами и стал гауляйтером Энергодара.
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