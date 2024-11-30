В Бердянске прогремел взрыв. В городе проблемы со светом и связью

Местные сообщали, что видели пожар в районе трансформаторной подстанции

Бердянск.Фото: Бердянская городская территориальная община

В ночь на 30 ноября во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв. В городе пропал свет, начались проблемы с интернетом, сообщили в городской военной администрации.

Звуки взрыва слышали сразу в нескольких микрорайонах: Восточный проспект, Колония, Восьмого марта. Сразу после этого на Восьмого марта и в Колонии частично исчезла электроэнергия.

Также некоторые горожане сообщали о пожаре в районе трансформаторной подстанции.

Кроме проблем со светом, произошли перебои с интернетом. Оператор "Поинт" сообщил об аварии на магистральной линии и переключении на резервный канал связи.