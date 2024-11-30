В Бердянске прогремел взрыв. В городе проблемы со светом и связью
В ночь на 30 ноября во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв. В городе пропал свет, начались проблемы с интернетом, сообщили в городской военной администрации.
Звуки взрыва слышали сразу в нескольких микрорайонах: Восточный проспект, Колония, Восьмого марта. Сразу после этого на Восьмого марта и в Колонии частично исчезла электроэнергия.
Также некоторые горожане сообщали о пожаре в районе трансформаторной подстанции.
Кроме проблем со светом, произошли перебои с интернетом. Оператор "Поинт" сообщил об аварии на магистральной линии и переключении на резервный канал связи.
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