У Бердянську пролунав вибух. В місті проблеми зі світлом та зв'язком

Місцеві повідомляли, що бачили пожежу в районі трансформаторної підстанції

Бердянськ. Фото: Бердянська міська територіальна громада

У ніч проти 30 листопада у тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. У місті зникло світло, почалися проблеми з інтернетом, повідомили у міській військовій адміністрації.

Звуки вибуху чули одразу в кількох мікрорайонах: Східний проспект, Колонія, Восьмого березня. Одразу після цього на Восьмого березня та в Колонії частково зникла електроенергія.

Також деякі містяни повідомляли про пожежу в районі трансформаторної підстанції.

Окрім проблем зі світлом, сталися перебої з інтернетом. Оператор "Поінт" повідомив про аварію на магістральній лінії та перемикання на резервний канал зв'язку.