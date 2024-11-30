У Бердянську пролунав вибух. В місті проблеми зі світлом та зв'язком
У ніч проти 30 листопада у тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. У місті зникло світло, почалися проблеми з інтернетом, повідомили у міській військовій адміністрації.
Звуки вибуху чули одразу в кількох мікрорайонах: Східний проспект, Колонія, Восьмого березня. Одразу після цього на Восьмого березня та в Колонії частково зникла електроенергія.
Також деякі містяни повідомляли про пожежу в районі трансформаторної підстанції.
Окрім проблем зі світлом, сталися перебої з інтернетом. Оператор "Поінт" повідомив про аварію на магістральній лінії та перемикання на резервний канал зв'язку.
- 2 жовтня стало відомо, що у Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника, його авто вибухнуло.
- 28 жовтня повідомлялося, що підірвали залізничний міст у Бердянську. Це спільна диверсія ГУР та руху опору.