В окупованому Луганську лунали вибухи, ймовірно, уражено склад БК – відео

Раніше в районі "прильоту" була законсервована військова частина, заявив Артем Лисогор

Луганська область (Ілюстративне фото: Sergei Ilnitsky/EPA)

У вівторок, 29 жовтня, у тимчасово окупованому Луганську лунали вибухи. Ймовірно, було влучання в склад боєприпасів окупантів. Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, від ранку місцеві мешканці діляться звуками детонації боєкомплектів. У місцевих пабліках з'явилося відео, на якому видно, як на фоні густого диму після "прильоту" відбувся потужний вибух.

"Імовірно, саме там зберігали боєприпаси, аби постачати їх на лінію розмежування. Раніше в районі "прильоту" була законсервована військова частина", – наголосив Лисогор.

Також, як зазначив очільник ОВА, зараз у Луганську перекритий рух біля парку Горького – це рекреаційна зона для відпочинку містян, однак росіяни розміщують там склади зброї та техніки.

Лисогор додав, що для поповнення складів і побудови нових логістичних шляхів окупантам знадобиться чимало часу.