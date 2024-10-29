В оккупированном Луганске раздавались взрывы, вероятно, поражен склад БК – видео
Во вторник, 29 октября, во временно оккупированном Луганске раздавались взрывы. Вероятно, было попадание в склад боеприпасов оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
По его словам, с утра местные жители делятся звуками детонации боекомплектов. В местных пабликах появилось видео, на котором видно, как на фоне густого дыма после прилета произошел мощный взрыв.
"Вероятно, именно там хранили боеприпасы, чтобы поставлять их на линию разграничения. Ранее в районе "прилета" была законсервирована военная часть", – подчеркнул Лысогор.
Также, как отметил глава ОВА, в Луганске перекрыто движение возле парка Горького – это рекреационная зона для отдыха горожан, однако россияне размещают там склады оружия и техники.
Лысогор добавил, что для пополнения складов и постройки новых логистических путей оккупантам понадобится немало времени.
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