В оккупированном Луганске раздавались взрывы, вероятно, поражен склад БК – видео

Ранее в районе "прилета" была законсервирована военная часть, заявил Артем Лысогор

Луганская область (Иллюстративное фото: Sergei Ilnitsky/EPA)

Во вторник, 29 октября, во временно оккупированном Луганске раздавались взрывы. Вероятно, было попадание в склад боеприпасов оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, с утра местные жители делятся звуками детонации боекомплектов. В местных пабликах появилось видео, на котором видно, как на фоне густого дыма после прилета произошел мощный взрыв.

"Вероятно, именно там хранили боеприпасы, чтобы поставлять их на линию разграничения. Ранее в районе "прилета" была законсервирована военная часть", – подчеркнул Лысогор.

Также, как отметил глава ОВА, в Луганске перекрыто движение возле парка Горького – это рекреационная зона для отдыха горожан, однако россияне размещают там склады оружия и техники.

Лысогор добавил, что для пополнения складов и постройки новых логистических путей оккупантам понадобится немало времени.