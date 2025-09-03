В Болгарии заявили, что нет оснований расследовать инцидент с самолетом главы Еврокомиссии

Росен Желязков (Фото: VASSIL DONEV / EPA)

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что нет никаких оснований расследовать инцидент с самолетом главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, поскольку глушение сигнала GPS не рассматривается как гибридная или киберугроза. Слова политика передает болгарское агентство BTA.

Желязков отметил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022-м современная война все больше включает так называемую электронную войну, что, в частности, предусматривает преднамеренное создание радиопомех.

По словам политика, такие препятствия наблюдались в последние годы на большой территории, в частности – в финской столице Хельсинки, Черноморском регионе, армянском Ереване, грузинском Тбилиси, Кипре, Сирии и ливийском Триполи.

Премьер отметил: в случае с Урсулой фон дер Ляйен нарушение радиосигнала не было специально направлено на какой-то конкретный самолет и инцидент был обнаружен экипажем воздушного судна.

"Такие события происходят ежедневно, а самолеты взлетали и приземлялись задолго до существования систем GPS", – сказал болгарский премьер.

По его словам, для таких ситуаций существуют установленные международные протоколы, которые применяются во всех странах, находящихся под наблюдением Европейского агентства авиационной безопасности ЕС. Эти протоколы предусматривают, что в случае нарушения работы GPS применяются традиционные методы навигации с помощью приборов.

Желязков акцентировал: болгарская служба контроля за воздушным движением придерживалась всех необходимых процедур и инцидент с главой Еврокомиссии не отличается от подобных случаев, связанных с российско-украинской войной и использованием средств радиоэлектронной борьбы.

"К сожалению, это один из побочных эффектов, не наименее важный, таких конфликтов", – подытожил болгарский политик.

Ранее, 1 сентября, заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что болгарские власти подозревают, что инцидент с самолетом Урсулы фон дер Ляйен был вызван явным вмешательством России.