У Болгарії заявили, що немає підстав розслідувати інцидент з літаком глави Єврокомісії

Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив, що немає жодних підстав розслідувати інцидент з літаком глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, оскільки глушіння сигналу GPS не розглядається як гібридна або кіберзагроза. Слова політика передає болгарська агенція BTA.

Желязков зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ до України у 2022-му сучасна війна все більше містить так звану електронну війну, що, зокрема, передбачає навмисні створення радіоперешкод.

За словами політика, такі перешкоди спостерігались в останні роки на великій території, включно з фінською столицею Гельсінкі, Чорноморським регіоном, вірменським Єреваном, грузинським Тбілісі, Кіпром, Сирією та лівійським Триполі.

Прем'єр зауважив: у випадку з Урсулою фон дер Ляєн порушення радіосигналу не було спеціально спрямовано на якийсь конкретний літак і інцидент був виявлений екіпажем повітряного судна.

"Такі події відбуваються щодня, а літаки злітали та приземлялися задовго до існування систем GPS", – сказав болгарський прем'єр.

За його словами, для таких ситуацій існують встановлені міжнародні протоколи, які застосовуються у всіх країнах, що перебувають під наглядом Європейської агенції авіаційної безпеки ЄС. Ці протоколи передбачають, що в разі порушення роботи GPS застосовуються традиційні методи навігації за допомогою приладів.

Желязков акцентував: болгарська служба контролю за повітряним рухом дотрималась усіх необхідних процедур і інцидент з главою Єврокомісії не відрізняється від подібних випадків, пов'язаних з російсько-українською війною та використанням засобів радіоелектронної боротьби.

"На жаль, це один із побічних ефектів, не найменш важливий, таких конфліктів", – підсумував болгарський політик.

Раніше, 1 вересня, заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста заявила, що болгарська влада підозрює, що інцидент із літаком Урсули фон дер Ляєн був спричинений явним втручанням Росії.