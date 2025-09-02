"Це сприймається дуже серйозно". Рютте відреагував на інцидент із літаком фон дер Ляєн
НАТО "дуже серйозно" сприймає інцидент із глушінням сигналу GPS під час посадки у Болгарії літака з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн на борту. З відповідною заявою під час візиту до Люксембурга виступив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, передає агентство The Associated Press.
За його словами, НАТО працює над тим, щоб запобігти російському глушінню цивільних рейсів. Коментар Рютте прозвучав після того, як літак із фон дер Ляєн на борту втратив можливість використовувати GPS-навігацію у повітряному просторі Болгарії.
Лайнер приземлився в неділю, болгарська влада заявила, що підозрює втручання з боку Росії.
"Це сприймається дуже серйозно. Можу запевнити вас, що ми працюємо день і ніч, щоб протистояти цьому, запобігти цьому та гарантувати, що вони [росіяни] не зроблять цього знову", – сказав генсек НАТО, не розкриваючи подробиць.
Рютте заявив, що глушіння сигналів було частиною складної кампанії Росії з "гібридних загроз", що включає перерізання підводних кабелів у Балтійському морі, змову з метою вбивства німецького промисловця і кібератаку на Національну службу охорони здоров'я у Великій Британії.
Він додав, що глушіння комерційних літаків може мати катастрофічні наслідки.
- 14 березня 2024 року The Times писало, що Росія могла заглушити супутниковий сигнал на літаку з тодішнім міністром оборони Великої Британії Шаппсом.
- 30 червня The Telegraph повідомляла, що Росія глушила GPS на сотнях британських військових рейсів.
- На початку серпня 2025 року Польща скликала саміт країн Балтійського моря через вплив Росії на GPS.
