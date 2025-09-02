"Це сприймається дуже серйозно". Рютте відреагував на інцидент із літаком фон дер Ляєн

НАТО працює над тим, щоб запобігти російському глушінню цивільних рейсів, заявив генсек Альянсу

Марк Рютте (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

НАТО "дуже серйозно" сприймає інцидент із глушінням сигналу GPS під час посадки у Болгарії літака з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн на борту. З відповідною заявою під час візиту до Люксембурга виступив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, передає агентство The Associated Press.

За його словами, НАТО працює над тим, щоб запобігти російському глушінню цивільних рейсів. Коментар Рютте прозвучав після того, як літак із фон дер Ляєн на борту втратив можливість використовувати GPS-навігацію у повітряному просторі Болгарії.

Лайнер приземлився в неділю, болгарська влада заявила, що підозрює втручання з боку Росії.

"Це сприймається дуже серйозно. Можу запевнити вас, що ми працюємо день і ніч, щоб протистояти цьому, запобігти цьому та гарантувати, що вони [росіяни] не зроблять цього знову", – сказав генсек НАТО, не розкриваючи подробиць.

Рютте заявив, що глушіння сигналів було частиною складної кампанії Росії з "гібридних загроз", що включає перерізання підводних кабелів у Балтійському морі, змову з метою вбивства німецького промисловця і кібератаку на Національну службу охорони здоров'я у Великій Британії.

Він додав, що глушіння комерційних літаків може мати катастрофічні наслідки.