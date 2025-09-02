"Это воспринимается серьезно". Рютте отреагировал на инцидент с бортом фон дер Ляйен

НАТО работает над тем, чтобы предотвратить российское глушение гражданских рейсов, заявил генсек Альянса

Марк Рютте (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

НАТО "очень серьезно" воспринимает инцидент с глушением сигнала GPS во время посадки в Болгарии самолета с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на борту. С соответствующим заявлением во время визита в Люксембург выступил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, передает агентство The Associated Press.

По его словам, НАТО работает над тем, чтобы предотвратить российское глушение гражданских рейсов. Комментарий Рютте прозвучал после того, как самолет с фон дер Ляйен на борту потерял возможность использовать GPS-навигацию в воздушном пространстве Болгарии.

Лайнер приземлился в воскресенье, болгарские власти заявили, что подозревают вмешательство со стороны России.

"Это воспринимается очень серьезно. Могу заверить вас, что мы работаем день и ночь, чтобы противостоять этому, предотвратить это и гарантировать, что они [росияне] не сделают этого снова", – сказал генсек НАТО, не раскрывая подробностей.

Рютте заявил, что глушение сигналов было частью сложной кампании России по "гибридным угрозам", включающей перерезание подводных кабелей в Балтийском море, заговор с целью убийства немецкого промышленника и кибератаку на Национальную службу здравоохранения в Великобритании.

Он добавил, что глушение коммерческих самолетов может иметь катастрофические последствия.