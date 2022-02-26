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В Бородянке, под Киевом, россияне обстреляли жилой дом, погибли три человека – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 15:46
В Бородянке, под Киевом, россияне обстреляли жилой дом, погибли три человека – фото - Фото
Фото: ГСЧС
дополнено

В Бородянке Бучанского района Киевской области в результате попадания снаряда российских войск в жилой дом погибли три человека. Возможно, под завалами находятся еще трое, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Дом был обстрелян оккупантами в 13:40. Возник пожар. В 14:20 пожар был ликвидирован.

Под завалами могут находиться люди. Однако подразделения ГСЧС вынуждены были покинуть место происшествия в связи с продолжающимися обстрелами.

ДОПОЛНЕНО В 17:36. ГСЧС сообщила, что в результате попадания снаряда дом полностью уничтожен. Одна женщина погибла на месте происшествия.

Во время проведения поисковых работ обнаружены тела еще двух погибших.

Министр обороны Алексей Резников отмечает: поскольку быстрое наступление большими колоннами захлебнулось, враг пытается изменить тактику. Поэтому войска РФ обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения. 

По всей Украине количество таких обстрелов растет. Один из последних примеров – Мариуполь. В результате обстрела российской артиллерии были уничтожены жилые дома на Левобережье, горела школа №48. Среди мирного населения есть раненые, их количество постоянно растет. Сейчас в городе 58 раненых.

Вадим Ребрина
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Россия обстрел война бородянка
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