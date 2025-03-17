В Британии считают, что пауза в обмене разведданными "не оказала существенного влияния"

Дэвид Лемми объяснил это тем, что пауза была введена на короткий период

Дэвид Лемми (Фото: Andy Rain/EPA)

Пауза в обмене разведывательными данными между Украиной и Соединенными Штатами "не оказала существенного влияния" на ход войны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, его слова приводит телеканал Sky News.

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По его словам, пауза в обмене разведданными и военной помощи Украине со стороны США "не оказала существенного влияния", поскольку была введена на короткий период.

Обсуждая предложение о прекращении огня между Украиной и РФ, Лемми заявил, что Лондон готов рассмотреть возможность размещения британских войск на местах, "но должна быть защита США".

"На кону стоит не только будущее Украины, но и коллективная безопасность нашего континента, а значит, прямые национальные интересы Великобритании", – добавил глава британского МИД.

Лемми подчеркнул, что Россия должна "заплатить за ущерб, который она наносит" Украине. Лондон намерен обсудить вопрос дальнейшего ареста российских активов.