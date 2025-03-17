В Британии считают, что пауза в обмене разведданными "не оказала существенного влияния"
Пауза в обмене разведывательными данными между Украиной и Соединенными Штатами "не оказала существенного влияния" на ход войны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, его слова приводит телеканал Sky News.
По его словам, пауза в обмене разведданными и военной помощи Украине со стороны США "не оказала существенного влияния", поскольку была введена на короткий период.
Обсуждая предложение о прекращении огня между Украиной и РФ, Лемми заявил, что Лондон готов рассмотреть возможность размещения британских войск на местах, "но должна быть защита США".
"На кону стоит не только будущее Украины, но и коллективная безопасность нашего континента, а значит, прямые национальные интересы Великобритании", – добавил глава британского МИД.
Лемми подчеркнул, что Россия должна "заплатить за ущерб, который она наносит" Украине. Лондон намерен обсудить вопрос дальнейшего ареста российских активов.
- Трамп приостановил всю военную помощь США для Украины после ссоры с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.
- После переговоров в Джидде 11 марта США отменяют паузу на обмен разведданными из Украины и возобновляют помощь.
- 12 марта CNN писало, что в США подтвердили возобновление поставок оружия и обмен разведданными.