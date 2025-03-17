У Британії вважають, що пауза в обміні розвідданими "не мала суттєвого впливу"
Пауза в обміні розвідувальними даними між Україною та Сполученими Штатами "не мала суттєвого впливу" на перебіг війни. Таку думку висловив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, його слова наводить телеканал Sky News.
За його словами, пауза в обміні розвідданими та військовій допомозі Україні з боку США "не мала суттєвого впливу", оскільки була запроваджена на короткий період.
Обговорюючи пропозицію про припинення вогню між Україною та РФ, Леммі заявив, що Лондон готовий розглянути можливість розміщення британських військ на місцях, "але має бути захист США".
"На кону стоїть не лише майбутнє України, але й колективна безпека нашого континенту, а отже, прямі національні інтереси Великої Британії", – додав глава британського МЗС.
Леммі зазначив, що Росія повинна "заплатити за шкоду, яку вона завдає" Україні. Лондон планує обговорити питання подальшого арешту російських активів.
- Трамп призупинив всю військову допомогу США для України після сварки із Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого.
- Після перемовин у Джидді 11 березня США скасовують паузу на обмін розвідданими з Україною та поновлюють допомогу.
- 12 березня CNN писало, що у США підтвердили відновлення постачань зброї та обмін розвідданими.