У Британії вважають, що пауза в обміні розвідданими "не мала суттєвого впливу"

Девід Леммі пояснив це тим, що пауза була запроваджена на короткий період

Девід Леммі (Фото: Andy Rain/EPA)

Пауза в обміні розвідувальними даними між Україною та Сполученими Штатами "не мала суттєвого впливу" на перебіг війни. Таку думку висловив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, його слова наводить телеканал Sky News.

За його словами, пауза в обміні розвідданими та військовій допомозі Україні з боку США "не мала суттєвого впливу", оскільки була запроваджена на короткий період.

Обговорюючи пропозицію про припинення вогню між Україною та РФ, Леммі заявив, що Лондон готовий розглянути можливість розміщення британських військ на місцях, "але має бути захист США".

"На кону стоїть не лише майбутнє України, але й колективна безпека нашого континенту, а отже, прямі національні інтереси Великої Британії", – додав глава британського МЗС.

Леммі зазначив, що Росія повинна "заплатити за шкоду, яку вона завдає" Україні. Лондон планує обговорити питання подальшого арешту російських активів.