Глава МЗС Британії: Країни G7 тиснутимуть на Росію, поки та не погодиться на перемир'я

Девід Леммі заявив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна погодитися на безумовне припинення вогню негайно

Девід Леммі (Фото: Х)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі повідомив, що країни G7 планують продовжити тиск на Росію, аби змусити її погодитися на припинення вогню в Україні. Його цитує The Guardian.

Леммі зазначив, що пропозиція щодо припинення вогню тепер на столі, і Україна "серйозно налаштована на мир". Тепер російському диктатору Володимиру Путіну потрібно ухвалити рішення, як відповісти на це.

Британський міністр підкреслив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна погодитися на безумовне припинення вогню негайно.

"Зараз Путін перебуває в центрі уваги, Путін повинен відповісти. Моє попередження пану Путіну таке: якщо ви налаштовані серйозно, доведіть це повним і беззастережним припиненням вогню просто зараз", – сказав Леммі.

Він додав, що наразі немає ознак того, що Путін готовий прийняти таку пропозицію, і тому G7 готується до наступних кроків для примусу Росії до серйозних переговорів.

Обговорюючи подальші дії, Леммі сказав, що G7 розглядає можливість посилити тиск на Москву, зокрема через "удари" по енергетичному та оборонному секторах, зменшення доходів від продажу нафти й використання заморожених російських активів.

11 березня у Саудівській Аравії відбулись переговори делегацій США та України. На них Україна погодилась на 30-денне припинення вогню.

14 березня Зеленський у контексті обговорення зі США територіального та енергетичного питань наводив приклади Енергодара та Запорізької АЕС.

15 березня британський прем'єр Стармер заявив, що близько 25 партнерів погодилися надалі посилювати обмеження на російську економіку, щоб змусити Путіна сісти за стіл перемовин для забезпечення перемир'я у війні проти України.

16 березня Волтц заявив, що частиною переговорів про закінчення війни є надання гарантій безпеки Україні в обмін на територіальні поступки.