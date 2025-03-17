Глава МИД Британии: Страны G7 будут давить на Россию, пока та не согласится на перемирие

Дэвид Лемми заявил, что если Россия действительно хочет мира, она должна согласиться на безусловное прекращение огня немедленно

Дэвид Лемми (Фото: Х)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сообщил, что страны G7 планируют продолжить давление на Россию, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня в Украине. Его цитирует The Guardian.

Лемми отметил, что предложение о прекращении огня теперь на столе, и Украина "серьезно настроена на мир". Теперь российскому диктатору Владимиру Путину нужно принять решение, как ответить на это.

Британский министр подчеркнул, что если Россия действительно хочет мира, она должна согласиться на безусловное прекращение огня немедленно.

"Сейчас Путин находится в центре внимания, Путин должен ответить. Мое предупреждение господину Путину таково: если вы настроены серьезно, докажите это полным и безоговорочным прекращением огня прямо сейчас", – сказал Лемми.

Он добавил, что пока нет признаков того, что Путин готов принять такое предложение, и потому G7 готовится к следующим шагам для принуждения России к серьезным переговорам.

Обсуждая дальнейшие действия, Лемми сказал, что G7 рассматривает возможность усилить давление на Москву, в том числе из-за "ударов" по энергетическому и оборонному секторам, уменьшения доходов от продажи нефти и использования замороженных российских активов.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня.

14 марта Зеленский в контексте обсуждения с США территориального и энергетического вопросов приводил примеры Энергодара и Запорожской АЭС.

15 марта британский премьер Стармер заявил, что около 25 партнеров согласились в дальнейшем усиливать ограничения на российскую экономику, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров для обеспечения перемирия в войне против Украины.

16 марта Уолтц заявил, что частью переговоров об окончании войны является предоставление гарантий безопасности Украине в обмен на территориальные уступки.