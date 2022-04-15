В Буче практически у 85% тел погибших горожан есть пулевые отверстия – мэр

В Буче Киевской области практически на 85% тел всех погибших мирных жителей есть отверстия о пули – это свидетельствует о совершении осознанного умышленного убийства. Об этом заявил мэр Бучи Анатолий Федорук в эфире национального телемарафона.

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"Практически 85% всех тел, которые мы поднимаем с братских могил или индивидуальных захоронений в огородах, в парках, скверах, дворах – с пулевыми отверстиями. То есть осознанное умышленное убийство произошло в Буче", – сказал он.

Федорук сообщил, что 15 апреля, вероятно, завершатся работы по извлечению тел погибших мирных жителей из братской могилы возле церкви святого апостола Андрея Первозванного.

По словам мэра, чтобы проверить территорию всей Бучи на предмет взрывоопасных предметов, потребуется много времени.

"По мнению специалистов, это до конца года практически – площадь города можно считать безопасной, потому что на минус 40 сантиметров необходимо прорабатывать каждый квадратный метр", – сказал Федорук.

Он добавил, что 90% города уже можно считать безопасными, но территории вокруг Бучи, где стояли оккупанты – заминированы. Людям не рекомендуют ходить в леса и поля вокруг города.

В Буче частично восстановили водоснабжение.

"Ряд микрорайонов остается без воды, потому что там технически невозможно это сделать", – сказал Федорук.

Сейчас электропитание восстановлено на жизненно важных объектах инфраструктуры – в центральную больницу, к резервуарам чистой воды и на пожарную станцию.

Дома планируют подключить к электричеству до 17 апреля.

Газовые коммуникации ремонтировали несколько дней, теперь проверяют все сети, а это требует времени – запуск каждого дома требует индивидуального подключения.

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Наталия Медведева

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