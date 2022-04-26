В Чечне на войну в Украину отправляют заключенных и родственников оппозиционеров – ГУР

В Чечне по приказу ФСБ РФ на войну в Украину отправляют заключенных, в том числе родственников оппозиционеров. Об этом сообщает украинская разведка.

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По данным ГУР Минобороны, чеченский филиал ФСБ собирает информацию о заключенных в местных тюрьмах, чтобы отправить их в зону боевых действий. ФСБ требует личные данные осужденных: ФИО, домашние адреса, номера телефонов, электронные почты, IP-адреса.

"Немедленно собрать и предоставить в наш адрес информацию о гражданах Чеченской республики РФ для дальнейшего их привлечения к проведению специальной операции на территории Украины", - сказано в документе, опубликованном ГУР.

ФСБ хочет получить данные об условно осужденных, о заключенных за преступления небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Чеченских оппозиционные общественные деятели утверждают, что так ФСБ хочет пополнить человеческий ресурс частей, понесших значительные потери в боях в Украине, а также подавить любые протестные настроения в Чечне, так как в тюрьмах находятся многие родственники оппозиционеров. В частности, брата известного чеченского оппозиционера Хасана Халитова уже доставили в одну из частей на передовой. Других родственников Халитова похитили, их местонахождение неизвестно.

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Оксана Житнюк

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