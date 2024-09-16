В Челябинске школьник напал с молотком на учеников и учителей: есть пострадавшие
В российском городе Челябинск ученик с молотком напал на одноклассников и учителей, у детей травмы головы и пальцев. Об этом сообщают государственные пропагандистские СМИ РФ.
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что инцидент произошел в школе №68.
Уполномоченная по правам ребенка в регионе Евгения Майорова сообщила, что по предварительным данным пострадали четыре человека.
По информации пропагандистских Telegram-каналов, нападающему 13 лет. Они пишут, что одна школьница якобы в коме, еще два ученика в тяжелом состоянии: у них травмы головы и переломы пальцев.
- 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Погибли не менее 139 человек. В МИД оккупантов со ссылкой на "российские компетентные органы" заявили о якобы причастности Украины к этому теракту.
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