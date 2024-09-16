У Челябінську школяр напав з молотком на учнів та вчителів: постраждалих госпіталізували

Внаслідок інциденту одна школярка нібито у комі, ще двоє учнів у важкому стані: у них травми голови та переломи пальців

Школа №68 у Челябінську (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

У російському місті Челябінськ учень з молотком напав на однокласників та вчителів, у дітей травми голови та пальців. Про це повідомляють державні пропагандистські медіа РФ.

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Губернатор Челябінської області Олексій Текслер заявив, що інцидент стався у школі №68.

Уповноважена з прав дитини у регіоні Євгенія Майорова повідомила, що за попередніми даними постраждали чотири людини.

За інформацією пропагандистських Telegram-каналів, нападнику 13 років. Вони пишуть, що одна школярка нібито у комі, ще два учні у важкому стані: у них травми голови та переломи пальців.

22 березня у підмосковному "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Загинули щонайменше 139 осіб. У МЗС окупантів із посиланням на "російські компетентні органи" заявили про нібито причетність України до цього теракту.

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