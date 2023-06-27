UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Черном море – заморные явления, купаться запрещено

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 14:19
В Черном море – заморные явления, купаться запрещено - Фото
Черное море (Скриншот видео)

В Черном море, после подрыва Россией Каховской ГЭС, фиксируются заморные явления, погибают животные и растения. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, в акватории Черного моря соленость воды выравнивается, через неделю должна прийти в норму.

Биохимические характеристики воды в норме.

В то же время в Черном море появилась другая проблема – цветение из-за попадания загрязненных вод, принесенных течением после подрыва Каховской ГЭС.

"К сожалению, фиксируем заморные явления, уничтожение животного и растительного мира, то есть фактически экоцид", – сообщил Кипер.

Глава ОВА подчеркнул, что купаться и ловить рыбу в Черном море запрещено.

  • 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории.
  • В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
  • 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

Читайте также: Подрыв Каховской ГЭС: смытые мины могут оказаться на всех побережьях Черного моря – ООН

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
черное мореэкоцидОлег Киперкаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 