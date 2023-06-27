В Черном море – заморные явления, купаться запрещено

В Черном море, после подрыва Россией Каховской ГЭС, фиксируются заморные явления, погибают животные и растения. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в акватории Черного моря соленость воды выравнивается, через неделю должна прийти в норму.

Биохимические характеристики воды в норме.

В то же время в Черном море появилась другая проблема – цветение из-за попадания загрязненных вод, принесенных течением после подрыва Каховской ГЭС.

"К сожалению, фиксируем заморные явления, уничтожение животного и растительного мира, то есть фактически экоцид", – сообщил Кипер.

Глава ОВА подчеркнул, что купаться и ловить рыбу в Черном море запрещено.

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории.

В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.

15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

Читайте также: Подрыв Каховской ГЭС: смытые мины могут оказаться на всех побережьях Черного моря – ООН

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.