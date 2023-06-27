В Черном море – заморные явления, купаться запрещено
В Черном море, после подрыва Россией Каховской ГЭС, фиксируются заморные явления, погибают животные и растения. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, в акватории Черного моря соленость воды выравнивается, через неделю должна прийти в норму.
Биохимические характеристики воды в норме.
В то же время в Черном море появилась другая проблема – цветение из-за попадания загрязненных вод, принесенных течением после подрыва Каховской ГЭС.
"К сожалению, фиксируем заморные явления, уничтожение животного и растительного мира, то есть фактически экоцид", – сообщил Кипер.
Глава ОВА подчеркнул, что купаться и ловить рыбу в Черном море запрещено.
- 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории.
- В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
- 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.
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