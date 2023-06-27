У Чорному морі – заморні явища, купатися заборонено
27.06.2023, 14:19
Чорне море (Скриншот відео)
У Чорному морі, після підриву Росією Каховської ГЕС, фіксуються заморні явища, гинуть тварини та рослини. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, в акваторії Чорного моря солоність води вирівнюється, за тиждень має прийти в норму.
Біохімічні властивості води в нормі.
Водночас у Чорному морі постала інша проблема – цвітіння через попадання забруднених вод, які принесла течія після підриву Каховської ГЕС.
"На жаль, фіксуємо заморні явища, знищення тваринного та рослинного світу, тобто фактично екоцид", – повідомив Кіпер.
Глава ОВА наголосив, що купатися та ловити рибу в Чорному морі заборонено.
- 6 червня російські окупанти висадили в повітря Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких перебувають на тимчасово окупованій території.
- Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.
- 15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.
Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: змиті міни можуть опинитися на всіх узбережжях Чорного моря – ООН
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі