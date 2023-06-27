У Чорному морі – заморні явища, купатися заборонено

У Чорному морі, після підриву Росією Каховської ГЕС, фіксуються заморні явища, гинуть тварини та рослини. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, в акваторії Чорного моря солоність води вирівнюється, за тиждень має прийти в норму.

Біохімічні властивості води в нормі.

Водночас у Чорному морі постала інша проблема – цвітіння через попадання забруднених вод, які принесла течія після підриву Каховської ГЕС.

"На жаль, фіксуємо заморні явища, знищення тваринного та рослинного світу, тобто фактично екоцид", – повідомив Кіпер.

Глава ОВА наголосив, що купатися та ловити рибу в Чорному морі заборонено.

6 червня російські окупанти висадили в повітря Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких перебувають на тимчасово окупованій території.

Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

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