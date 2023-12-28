В Черном море на российской мине подорвалось панамское судно: двое моряков ранены – фото

По данным военных, одному пострадавшему оказали помощь на месте, другого же отправили в ближайшую больницу

Фото: ГПСУ

В Черном море на российской мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы, в результате чего двое моряков получили ранения. Об этом сообщили в Госпогранслужбе и Силах обороны юга.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов. В результате подрыва судно потеряло ход и управление, а на верхней палубе произошел пожар.

Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы предоставили помощь экипажу, доставили медиков на борт. При осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, получившие ранения.

По данным военных, одному пострадавшему оказали помощь на месте, другого же отправили в ближайшую больницу.

К судну направлены буксиры – они снимут его с мели и доставят в порт.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

25 ноября 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с западными союзниками о получении военных катеров для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре" в Черном море.

Читайте также: Британия: Морская коалиция в поддержку Украины сформирована, ВМС получат не только корабли