У Чорному морі на російській міні підірвалося панамське судно: двоє моряків поранені – фото

За даними військових, одному постраждалому надали допомогу на місці, іншого ж відправили до найближчої лікарні

Фото: ДПСУ

У Чорному морі на російській міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами, внаслідок чого двоє моряків дістали поранення. Про це повідомили у Держприкордонслужбі та Силах оборони півдня.

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Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів. Унаслідок підриву судно втратило хід і керування, а на верхній палубі сталася пожежа.

Катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. Під час огляду судна та опитування капітана було виявлено двох моряків, які дістали поранення.

За даними військових, одному постраждалому надали допомогу на місці, іншого ж відправили до найближчої лікарні.

До судна спрямовано буксири – вони знімуть його з мілини та доставлять у порт.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

25 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилась із західними союзниками про отримання військових катерів для забезпечення безпеки суден у "зерновому коридорі" в Чорному морі.

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