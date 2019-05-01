В Чесно рассказали, на что тратил избирательный фонд Порошенко

Петр Порошенко (фото - ЕРА)

Действующий президент Петр Порошенко финансировал свою избирательную кампанию из собственных средств. В целом, согласно окончательному финансовому отчету, Порошенко потратил 585 млн грн. Об этом говорится в сообщении движения Чесно, которое проанализировало расходы президента на предвыборную агитацию в первом туре выборов.

В Чесно отмечают, что в 2018 году Порошенко задекларировал около миллиарда гривень дивидендов.

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"В то же время, только официальные расходы Порошенко на избирательную кампанию до конца первого тура составили более 800 млн грн. Ведь, по информации, указанной в декларации, 122 млн было потрачено на рекламу еще в 2018 году. Стоит заметить, что по результатам анализа мониторинга политической рекламы на ТВ, эта сумма должна составить не менее 175 млн грн, не считая затрат на наружную рекламу и рекламу в интернете, которую Порошенко также активно заказывал в течение всего 2018 года", - говорится в сообщении.

Больше всего средств в ходе первого тура Порошенко потратил на телерекламу - 329 млн грн (56% от всех расходов).

Президент заказывал рекламу на канале Украина 96,4 млн грн, Интер – 47 млн грн, СТБ – 31,8 млн грн, Прямой – 21,8 млн грн.

Еще одной существенной статьей расходов для Порошенко было размещение наружной рекламы в ходе предвыборной агитации до первого тура - 58,2 млн грн (10% от всех расходов).

Среди ТОП-5 компаний-получателей средств из избирательного фонда Порошенко - фирмы, предоставляющие услуги по изготовлению печатных агитматериалов ООО Интерконтиненталь-Украина (получила 44,5 млн грн) и ООО ГК Статус Инвест Инжиниринг (31,8 млн грн).

2,2 млн грн Порошенко перечислил НСК Олимпийский - за проведение мероприятий 14 и 19 апреля.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский задекларировал 143 миллионов гривень расходов на предвыборную кампанию в первом туре выборов.