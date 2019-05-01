Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.05.2019, 18:32

В Чесно рассказали, на что тратил избирательный фонд Порошенко

В Чесно рассказали, на что тратил избирательный фонд Порошенко - Фото
Петр Порошенко (фото - ЕРА)

Больше всего средств в ходе первого тура Порошенко потратил на телерекламу

Реклама
Реклама

Действующий президент Петр Порошенко финансировал свою избирательную кампанию из собственных средств. В целом, согласно окончательному финансовому отчету, Порошенко потратил 585 млн грн. Об этом говорится в сообщении движения Чесно, которое проанализировало расходы президента на предвыборную агитацию в первом туре выборов.

В Чесно отмечают, что в 2018 году Порошенко задекларировал около миллиарда гривень дивидендов.

Реклама

"В то же время, только официальные расходы Порошенко на избирательную кампанию до конца первого тура составили более 800 млн грн. Ведь, по информации, указанной в декларации, 122 млн было потрачено на рекламу еще в 2018 году. Стоит заметить, что по результатам анализа мониторинга политической рекламы на ТВ, эта сумма должна составить не менее 175 млн грн, не считая затрат на наружную рекламу и рекламу в интернете, которую Порошенко также активно заказывал в течение всего 2018 года", - говорится в сообщении.

Больше всего средств в ходе первого тура Порошенко потратил на телерекламу - 329 млн грн (56% от всех расходов).

Президент заказывал рекламу на канале Украина 96,4 млн грн, Интер – 47 млн грн, СТБ – 31,8 млн грн, Прямой – 21,8 млн грн.

Еще одной существенной статьей расходов для Порошенко было размещение наружной рекламы в ходе предвыборной агитации до первого тура - 58,2 млн грн (10% от всех расходов).

Среди ТОП-5 компаний-получателей средств из избирательного фонда Порошенко - фирмы, предоставляющие услуги по изготовлению печатных агитматериалов ООО Интерконтиненталь-Украина (получила 44,5 млн грн) и ООО ГК Статус Инвест Инжиниринг (31,8 млн грн).

2,2 млн грн Порошенко перечислил НСК Олимпийский - за проведение мероприятий 14 и 19 апреля.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский задекларировал 143 миллионов гривень расходов на предвыборную кампанию в первом туре выборов. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, выборы, реклама, агитация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 