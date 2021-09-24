В деле о покушении на Шефира есть свидетели и условный портрет преступника – Енин

В деле о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира есть свидетели и условный портрет преступника. Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" сказал первый замглавы МВД Евгений Енин.

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Он сказал, что правоохранители в поисках доказательств прочесывают 400 га леса. "И мы кое-что нашли. И все эти доказательства уже переданы для проведения всех возможных экспертиз", – сказал он, не уточнив, что именно нашло следствие.

Енин также рассказал, что в деле есть свидетели. Они все допрошены.

"Также мы исследовали несколько тысяч телефонных звонков, соединений всех тех трубок, которые в момент совершения преступления или непосредственно перед ним находились в соответствующих зонах", – сказал чиновник.

По его словам, преступник — профессионал, и он был не один. "У нас есть условный портрет, рост, вес и другие следы, которые мы установили во время следственных действий", – сказал Енин.

На протяжении четырех секунд преступник выпустил около 20 пуль. "Если говорить об эффективности стрельбы, у нас есть 15 попаданий в авто, три их них, как уже было отмечено, а точнее две пули попали в ногу водителя", – сказал замминистра. По его словам, эксперты определили применение глушителя и венгерских патронов. "Мы насчитали 15 входных и три выходных отверстия", – сказал он.

Автомобиль, по словам Енина, не был бронированным.

"Исключительно благодаря нескольким счастливым мгновениям это покушение не удалось", – сказал замглавы МВД.

По его словам, следствие четко понимает, что целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя. Потом планировалось убить Шефира, убежден чиновник.

22 сентября 2021 года под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия, ранили водителя, Шефир остался цел.

Президент Владимир Зеленский видит одной из вероятных версий покушения - сопротивление групп, которые "раньше все контролировали".

Генпрокурор назвала две рабочие версии покушения на Шефира: деятельность Шефира как госслужащего и попытка дестабилизации политической ситуации в стране.

По мнению следствия, злоумышленники планировали сначала убить водителя, а потом и самого Шефира.

Вадим Ребрина

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