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В деле о покушении на Шефира есть свидетели и условный портрет преступника – Енин

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 22:07
В деле о покушении на Шефира есть свидетели и условный портрет преступника – Енин - Фото
Евгений Енин (скриншот с видео)

В деле о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира есть свидетели и условный портрет преступника. Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" сказал первый замглавы МВД Евгений Енин.

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Он сказал, что правоохранители в поисках доказательств прочесывают 400 га леса. "И мы кое-что нашли. И все эти доказательства уже переданы для проведения всех возможных экспертиз", – сказал он, не уточнив, что именно нашло следствие.

Енин также рассказал, что в деле есть свидетели. Они все допрошены.

"Также мы исследовали несколько тысяч телефонных звонков, соединений всех тех трубок, которые в момент совершения преступления или непосредственно перед ним находились в соответствующих зонах", – сказал чиновник.

По его словам, преступник — профессионал, и он был не один. "У нас есть условный портрет, рост, вес и другие следы, которые мы установили во время следственных действий", – сказал Енин.

На протяжении четырех секунд преступник выпустил около 20 пуль. "Если говорить об эффективности стрельбы, у нас есть 15 попаданий в авто, три их них, как уже было отмечено, а точнее две пули попали в ногу водителя", – сказал замминистра. По его словам, эксперты определили применение глушителя и венгерских патронов. "Мы насчитали 15 входных и три выходных отверстия", – сказал он.

В деле о покушении на Шефира есть свидетели и условный портрет преступника – Енин

В деле о покушении на Шефира есть свидетели и условный портрет преступника – Енин

В деле о покушении на Шефира есть свидетели и условный портрет преступника – Енин

В деле о покушении на Шефира есть свидетели и условный портрет преступника – Енин

Автомобиль, по словам Енина, не был бронированным.

"Исключительно благодаря нескольким счастливым мгновениям это покушение не удалось", – сказал замглавы МВД.

По его словам, следствие четко понимает, что целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя. Потом планировалось убить Шефира, убежден чиновник.

Вадим Ребрина
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евгений енин Сергей Шефир
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