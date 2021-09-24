В деле о покушении на Шефира есть свидетели и условный портрет преступника – Енин
В деле о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира есть свидетели и условный портрет преступника. Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" сказал первый замглавы МВД Евгений Енин.
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Он сказал, что правоохранители в поисках доказательств прочесывают 400 га леса. "И мы кое-что нашли. И все эти доказательства уже переданы для проведения всех возможных экспертиз", – сказал он, не уточнив, что именно нашло следствие.
Енин также рассказал, что в деле есть свидетели. Они все допрошены.
"Также мы исследовали несколько тысяч телефонных звонков, соединений всех тех трубок, которые в момент совершения преступления или непосредственно перед ним находились в соответствующих зонах", – сказал чиновник.
По его словам, преступник — профессионал, и он был не один. "У нас есть условный портрет, рост, вес и другие следы, которые мы установили во время следственных действий", – сказал Енин.
На протяжении четырех секунд преступник выпустил около 20 пуль. "Если говорить об эффективности стрельбы, у нас есть 15 попаданий в авто, три их них, как уже было отмечено, а точнее две пули попали в ногу водителя", – сказал замминистра. По его словам, эксперты определили применение глушителя и венгерских патронов. "Мы насчитали 15 входных и три выходных отверстия", – сказал он.
Автомобиль, по словам Енина, не был бронированным.
"Исключительно благодаря нескольким счастливым мгновениям это покушение не удалось", – сказал замглавы МВД.
По его словам, следствие четко понимает, что целью была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя. Потом планировалось убить Шефира, убежден чиновник.
- 22 сентября 2021 года под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия, ранили водителя, Шефир остался цел.
- Президент Владимир Зеленский видит одной из вероятных версий покушения - сопротивление групп, которые "раньше все контролировали".
- Генпрокурор назвала две рабочие версии покушения на Шефира: деятельность Шефира как госслужащего и попытка дестабилизации политической ситуации в стране.
- По мнению следствия, злоумышленники планировали сначала убить водителя, а потом и самого Шефира.
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