В День Европы, 9 мая, в Киев приедет президент Еврокомиссии фон дер Ляйен

Завтра, 9 мая, в День Европы в Киев приедет президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

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Как отмечается, в Киеве фон дер Ляйен встретится с президентом Владимиром Зеленским, подтвердив непоколебимую поддержку Украины со стороны Европейского Союза.

"Мы тепло приветствуем заявление президента Зеленского о том, что 9 мая отныне также будет отмечаться в Украине как День Европы", – заявили в Еврокомиссии.

7 мая представитель ГУР Андрей Юсов предположил, что на 9 мая россияне могут готовить провокации против Украины.

С завтрашнего дня ежегодно 9 мая в Украине будут отмечать День Европы. Зеленский подписал соответствующий указ 8 мая 2023 года.

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Наталія Медведєва

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